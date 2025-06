Estate con i libri, consigli per la lettura

Appuntamento stasera alle 21.30, all’auditorium Loria, con ‘Estate con i libri’, il tradizionale appuntamento a ingresso libero dedicato ai consigli di lettura per l’estate proposto dalla Biblioteca Loria. Alessandra Burzacchini, Giuliano Merighi e Laura Vignoli, appassionati amici della Biblioteca, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra i libri da portare con sé per le vacanze o ai quali dedicare una tranquilla serata estiva. Un’occasione speciale per condividere il piacere della lettura e lasciarsi ispirare da romanzi, storie e autori selezionati con cura dall’affiatato trio di esperti che ogni anno condividono con altri appassionati lettori le loro storie preferite.