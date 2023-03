Estate ’in alternanza’ per gli studenti

Rinnovato il Protocollo d’intesa dell’iniziativa ’Estate in alternanza’ che prevede l’attivazione di stage formativi in azienda da svolgersi nel periodo estivo. Il progetto è rivolto alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di II grado e si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro. L’alternanza scuola-lavoro rappresenta sempre più una modalità di formazione utile sia per orientare i giovani che nello sviluppo di un valore educativo del lavoro. Questa iniziativa riscuote di anno in anno sempre maggiori richieste di partecipazione. Solo nel 2022, quasi mille studenti appartenenti a 28 scuole hanno preso parte all’iniziativa.