"Estate senza Poste a Spilamberto Nessun preavviso, 2 mesi di disagi"

Monta la protesta a Spilamberto dopo l’annunciata chiusura dell’ufficio postale di piazza Sassatelli per interventi di ammodernamento. Una chiusura, peraltro, che si protrarrà, secondo quanto comunicato dalle stesse Poste Italiane, almeno fino al 22 agosto prossimo. A protestare è nello specifico il gruppo consiliare di centrodestra Prima Spilamberto. "Apprendiamo con stupore — dicono i consiglieri di opposizione — che l’ufficio postale di Spilamberto rimarrà chiuso al pubblico per ben 2 mesi. La notizia è stata data senza preavviso e con buona pace dei clienti, che si troveranno costretti a rivolgersi agli sportelli già caotici dell’ufficio postale di Vignola. Non comprendiamo la scelta di costringere gli spilambertesi al pendolarismo, quando si poteva istallare un container temporaneo come già fatto in passato. Pensiamo soprattutto al disagio che colpirà le persone anziane o non automunite. Lo sportello di Vignola serve già una popolazione molto numerosa e ora i tempi di attesa rischiano di allungarsi oltremisura. E non comprendiamo neppure il silenzio dell’amministrazione, che ha subito passivamente la decisione di Poste Italiane. Possibile che davvero non ci fosse un’alternativa? Ancora una volta dobbiamo registrare come sindaco e Giunta siano impegnati solo su questioni di tipo ideologico, perdendo totalmente di vista le problematiche concrete degli abitanti di Spilamberto. Come gruppo politico esprimiamo tutta la nostra delusione e chiediamo a gran voce che Poste Italiane e Amministrazione comunale si parlino al più presto per trovare una soluzione". Se da una parte Poste Italiane preferisce non entrare nella polemica, il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, ribatte: "Sono sorpreso che il centrodestra parli delle Poste come se anche questo fosse un servizio dipendente dal Comune. Ovviamente non è così. Ho chiesto a Poste di poter installare un ufficio temporaneo. È una richiesta che non è stata esaudita.

Se qualcuno dovesse aver necessità del servizio e non potesse recarsi a Vignola e a San Vito con mezzi propri o corriera e non potesse esser aiutato da un vicino oppure un parente dotato di un po’ di umanità e sensibilità, chiami in Comune e tramite la rete del volontariato cercheremo di aiutarlo. Quando poi la destra mi accusa di non pensare ai bisogni della famiglie, vorrei dire che per esempio sono aumentati da 40 a 78 i posti al nido sotto questa amministrazione".

Marco Pederzoli