Estate, stagione quasi pronta: "Valorizziamo le associazioni"

In questi giorni Castelfranco Emilia si sta preparando a pianificare un’altra stagione di eventi estivi, dopo il successo delle tante iniziative che si sono svolte nel 2024. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che in una nota spiega: "Con la pubblicazione, sul sito internet, dell’avviso per partecipare alla co-progettazione estiva, il Comune di Castelfranco Emilia si prepara a dare vita a un cartellone di eventi estivi che animerà il territorio dal 24 maggio al 7 settembre 2025. L’obiettivo è offrire una programmazione inclusiva e diversificata, capace di intercettare un pubblico eterogeneo e valorizzare il tessuto associativo locale. Attraverso un tavolo di co-progettazione, il Comune collaborerà con le associazioni e le parrocchie del territorio per definire congiuntamente il programma degli eventi, che si svolgeranno sia nel capoluogo sia nelle frazioni, in spazi pubblici o privati ritenuti idonei. Le attività saranno suddivise in diversi poli culturali: piazza Garibaldi e centro storico ospiteranno spettacoli musicali, teatrali, mercati tematici, incontri culturali e attività ludico-didattiche per famiglie. Il parco Ca’ Ranuzza vedrà eventi rivolti a un pubblico giovanile. Nelle frazioni saranno organizzati proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli di intrattenimento e feste di comunità. Possono partecipare alla co-progettazione le associazioni del territorio; l’avviso rimane aperto fino al 27 marzo". "Vogliamo un’estate all’insegna della partecipazione e della cultura diffusa – sottolinea l’assessore alla Cultura della Città di Castelfranco Emilia, Silvia Cantoni –. Il modello della co-progettazione ci permette di costruire un cartellone condiviso, che valorizzi le associazioni del territorio". m.ped.