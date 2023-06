Estate tra concerti, grigliate e cabaret

Torna per l’estate 2023 a Campogalliano la proposta di spettacoli e concerti organizzati dal Centro Giovani Villa Bi, che quest’anno si veste di nuovo, con un nome originale, proponendosi di diventare appuntamento annuale: ‘Campo Music Villa-Ge’. Una serie di 10 serate, soprattutto a carattere musicale, comprendente anche un minifestival blues, proposte tra Villa Bi e parco Tien An Men nei mesi di giugno e luglio. Gli eventi proposti dalla I edizione costituiranno una rassegna di appuntamenti dal sapore diverso; grazie alla collaborazione con la scuola di musica Audiovilla la musica sarà la protagonista principale degli spettacoli, senza però escludere altre forme di intrattenimento come una serata di cabaret dialettale, nel mese di luglio, con alcuni componenti della compagnia teatrale La Vintaròla. Una novità assoluta sarà il ‘Blues&Grill Festival’, un vero e proprio minifestival di musica blues, una due giorni al Parco Tien An Men all’insegna della buona musica e di ottima carne alla griglia: un nuovo appuntamento che si cercherà di far crescere nel tempo, fino a farlo diventare un importante appuntamento fisso dell’estate campogallianese.

"Anche grazie alla positiva collaborazione avviata con i ragazzi che dallo scorso anno gestiscono il bar – afferma l’assessore alla Cultura ed eventi Luisa Zaccarelli – ci attende un’estate di spettacoli, nel verde del Parco, o presso la Villa: proposte di qualità, scelte per il divertimento di varie fasce di età. Perché si è giovani finché ci si sente giovani, e noi cerchiamo, con il nostro programma, di fare proprio questo".