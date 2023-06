Estatoff, serate e musica dal vivo Casto e Falconi aprono la stagione

Saranno Immanuel Casto e Romina Falconi ad aprire le porte all’estate di Estatoff, con una serie di serate con musica dal vivo che ci accompagneranno per tutto il mese di giugno. Il duo ha rinnovato il sodalizio artistico, che aveva già avuto successo nel 2014 con il ’Sognando Cracovia Tour’, annunciando il nuovo tour ’Insegnami la Vita Tour’ che prende il nome dall’omonimo duetto tra Immanuel e Romina, contenuto nell’ultimo disco di inediti di Immanuel Casto, ’Malcostume’, uscito lo scorso giugno. I due cantanti si incontrano, artisticamente parlando, nel singolo ’Crash’ nel 2011 e oltre dieci anni dopo festeggiano insieme i propri successi e quelli che gli ha portato questo splendido connubio.

Il secondo appuntamento, delle serate musicali sotto le stelle, sarà il diciassette giugno con la

serata ’Lido Mediterraneo’, un progetto ’New Generation’, che prende vita con il sostegno di Fondazione di Modena e dà la possibilità ad un gruppo di giovani di organizzare una serata con un budget fornito dall’off, in modo da favorire lo scambio generazionale e formare nuove figure professionali. Durante questa serata saranno due gli artisti a farci cantare: Antonio Mazzariello conosciuto come Mazzariello e Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà, due giovani artisti che hanno strabiliato la scena italiana degli ultimi anni, ispirandosi al cantautorato italiano.

A seguire la serata andrà avanti tutta notte grazie al djset di Giorgio Lopez e Modula, i quali ci faranno danzare proponendo musica elettronica.

"Spero che sia un’esperienza formativa per i giovani, che dia loro l’opportunità di crescere e sperimentare in ambito lavorativo, e di poterla riproporre negli anni successivi", commenta il direttore artistico Valerio Gilioli.

L’ultima data musicale sarà il ventidue giugno con Nada: protagonista della musica italiana da decenni, è un’artista a tutto tondo che si è occupata, oltre che di musica, di teatro, scrittura e televisione. Nel tour 2023, porterà l’album "La paura va via da sé, se i pensieri brillano", formato da dieci brani interamente scritti e composti da Nada. La serata sarà quindi caratterizzata dall’attitudine rock della cantante, ma al contempo da una particolare intimità e profondità.

Le serate dell’Estaoff non finiscono qua, quest’estate proporrà anche Karaoke con Live Band, "dove chiunque avrà la possibilità di salire sul palcoscenico e divertirsi mettendosi alla prova. Sarà una serata ricorrente che, meteo permettendo, speriamo di poter proporre mensilmente" spiega Gilioli. "Con gli appuntamenti concerto e quelle Karaoke, l’obiettivo è quello di regalare ai modenesi la possibilità di passare una serata diversa dal solito, cantando, ballando e soprattutto stando all’aria fresca, ma anche di unire più generazioni, eliminando i confini".

