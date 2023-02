"Estense, troppi incidenti": mobilitazione e raccolta firme

Dopo cinque incidenti registrati nel solo mese di gennaio (di cui uno mortale e tre con feriti), partirà nei prossimi giorni una raccolta firme per accendere ulteriormente i riflettori sulla sicurezza del tratto di Nuova Estense da Torre Maina a Madonna dei Baldaccini. A proporla è Fratelli d’Italia, che promette di "‘svegliare’ dal letargo di questi anni gli enti preposti a cercare una soluzione". Principale destinataria della mobilitazione è la Regione, colpevole – secondo Fd’I – "di non aver segnalato il tratto come intervento strategico, ai fini dell’inserimento nella programmazione pluriennale di Anas". Il piano Anas attuale guarda alle opere dal 2021 al 2025: obiettivo, ormai, è chiedere che l’Estense rientri tra le opere prioritarie proprio nel 2025, quando la Regione dovrà discutere e segnalare nuovamente le principali urgenze a livello infrastrutturale. Nonostante il Ministero dei Trasporti sia attualmente in mano al centrodestra, il presidente provinciale di Fd’I Ferdinando Pulitanò spiega la scelta di indirizzare le critiche a viale Aldo Moro e non interfacciarsi direttamente con Roma: "Ad Anas e Governo è preclusa qualsiasi iniziativa personale senza che prima l’opera venga segnalata dalla Regione. Chiediamo, dunque, che la Regione si assuma le proprie responsabilità e spieghi come mai non consideri ‘strategica’ questa arteria. Per questi motivi, abbiamo deciso di partire dal basso, raccogliendo le firme dei cittadini dei comuni interessati". L’avvio della raccolta firme scuote la rabbia del consigliere pavullese Daniele Iseppi: "E’ quantomeno strano che dal territorio non siano arrivate segnalazione sull’incidentalità del tratto, quando i pendolari sanno che gli scontri sono quasi la quotidianità. La decisione di una raccolta firme congiunta nei tre comuni interessati (Pavullo, Serramazzoni e Maranello, ndr) ci sembra un’iniziativa per sensibilizzare gli enti che dovrebbero intervenire".

Alla mobilitazione per chiedere maggiori attenzioni sul principale anello di congiunzione tra montagna e pianura, si è aggiunto nelle scorse ore il toccante desiderio della moglie di Giorgio Masetti (il 41enne pavullese scomparso nel tragico scontro del 13 gennaio a Valle di Serramazzoni, proprio sull’Estense): cercare il soccorritore che si è fermato appena avvenuto l’incidente.

"Ho ricevuto un messaggio da Alina sulla mia pagina facebook personale – riporta il sindaco di Pavullo Davide Venturelli –: ci terrebbe a ringraziare di persona l’automobilista accorso subito dopo lo schianto; ancora non sappiamo chi sia".

