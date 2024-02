Estetista con esperienza per Mercì Parrucchieri Il Centro per l'Impiego di Vignola segnala che Mercì Parrucchieri cerca estetista a Castelnuovo Rangone. Richiesta esperienza e disponibilità a formazione. Contratto a tempo determinato o apprendistato per under 29. Candidature entro il 22/02/2024 su app LavoroXTe o sito regionale.