Estorsione da un milione Chieste due condanne

Due anni e mezzo di carcere per il presunto autista della nota banda che tentò un’estorsione da un milione di euro ai danni di un imprenditore e altrettanti per un secondo complice. Assoluzione, invece, per il terzo imputato che avrebbe dovuto compiere reati poi non commessi. È quanto chiesto ieri dal pm per i tre uomini che, secondo le accuse, sarebbero stati coinvolti nel ‘piano’. Alla vittima era stata anche incendiata l’auto, oltre alle minacce nei confronti della sua famiglia. L’episodio era avvenuto tra la fine di gennaio ed inizio febbraio del 2018 e i carabinieri di Pavullo avevano arrestato i tre principali autori del piano estorsivo. A finire in cella erano stati Salvatore Lionetti, detto ‘O Zingarone, originario di San Cipriano D’Aversa ma residente a Castelfranco. Lionetti, considerato dagli inquirenti persona con legami con il clan dei casalesi, era stato condannato a 3 anni. Un anno e due mesi per il mandante, Alessandro Sala e due anni e 10 mesi a Salvatore Natale, 52enne di San Felice sul Panaro, uno degli esecutori del piano estorsivo e ritenuto vicino al clan. Ieri la pubblica accusa ha chiesto la condanna anche per gli altri due imputati coinvolti, mentre per il terzo è stata chiesta l’assoluzione. Le difese, ritenendo si tratti di un processo indiziario, hanno chiesto per i tre imputati l’assoluzione per non aver commesso il fatto.