Estorsioni e rapine in centro Due giovanissimi a processo

Approfittavano dell’ingenuità di alcuni ragazzini minorenni e del terrore che erano in grado di incutere per poi minacciarli e rapinarli: i due giovani rapinatori ora affronteranno il processo. Ieri è stato infatti incardinato il rito abbreviato nei confronti dei due amici, entrambi 19enni residenti a Modena, ora agli arresti domiciliari. I due rispondono di rapina aggravata ed estorsione per fatti commessi nell’inverno del 2021 in pieno centro storico. La sentenza è attesa per il prossimo 17 aprile. I due sono accusati di almeno 12 episodi ai danni di altrettanti ragazzini. In uno degli episodi i malviventi hanno minacciato e picchiato un minore intimandogli di consegnargli un anello e un braccialetto. Gioielli appartenuti al padre da poco deceduto. Il minorenne aveva versato, sotto minaccia di una scacciacani, fino a 14mila euro, anche tramite bonifici bancari al fine di poter ottenere indietro quei preziosi che per lui avevano comprensibilmente un valore inestimabile. Via social network, inoltre, a un altro ragazzino erano stati mostrati dai malviventi tre proiettili, per ‘invitarlo’ a non sporgere denuncia. L’indagine, che aveva portato ad individuare e ad arrestare i due amici era stata condotta dalla squadra mobile. A seguito della brillante attività investigativa il Gip aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due 18enni. I fatti erano stati tutti commessi nei pressi di piazza Mazzini, in pieno centro e gli inquirenti sono riusciti anche a recuperare diversi oggetti in oro, frutto delle rapine, che erano già stati venduti a un ‘Compro oro’ della città. Il principale indagato, in una pizzeria del centro si era anche impossessato di una giacca di un altro minorenne da 1.300 euro. A gennaio, invece, aveva strappato dal collo di un altro minore una collana d’oro e un altro episodio analogo si era verificato in febbraio.