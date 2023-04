’Et Voilà’, Tullet presenta l’arte pensata su misura dell’infanzia

Una giornata all’insegna dell’arte pensata su misura dell’infanzia, ma non solo: domenica alle 16.30 inaugura nel Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, l’installazione ‘Et Voila! La Fabbrica dei Disegni in mostra’, con le opere e i disegni realizzati da bambini e genitori in questi mesi in Sala Estense, nell’ambito dell’omonimo progetto creativo ideato per Carpi, e coordinato, dall’artista francese Hervè Tullet. L’artista in mattinata presenterà una propria esposizione, e alle 16.30 darà vita alla performance-spettacolo ‘In Dialogo’.