"Etra d’inverno", quattro concerti a lume di candela

A lume di candela, tutto diventa più suggestivo, più affascinante, più magico. Anche il Natale. E saranno ‘candlelight’, alla luce di una miriade di candele, i quattro appuntamenti della versione invernale dell’Etra Festival, promosso dalla Fondazione di Vignola: quattro concerti nella sala dei Contrari della Rocca di Vignola, "dove note e luce – annunciano gli organizzatori – si fondono per un’esperienza dal forte impatto emozionale".

Il programma (a cura di Laboratorio Culturale Aps e Artinscena) prenderà il via venerdì prossimo 13 dicembre alle 21 con il Trio Rewind – composto da Matteo Salerno al flauto, Aldo Zangheri alla viola e Andrea Candeli alla chitarra – in un viaggio "Da Bach ai Beatles". Venerdì 20 dicembre toccherà a "Le leggende del rock" con lo Strings Music Ensemble (Denis Zannani, violino, Andrea Vezzoso, viola, e Antonio Braidi, violoncello) che ‘reinterpreterà’ il repertorio delle band più famose, dagli AC/DC ai Queen, in una versione per trio d’archi. Venerdì 27 dicembre ecco il Joy Gospel Choir con tutti i brani e gli spirituals che riscaldano il periodo delle feste. Per concludere la rassegna, martedì 31 dicembre alle 22, il Gran Concerto di Capodanno che vedrà di nuovo protagonista il trio d’archi composto da Zannani, Vezzoso e Braidi in un percorso dai valzer viennesi alle colonne sonore di Ennio Morricone. E al termine un brindisi augurale. Tutti i concerti di "Etra d’inverno" saranno a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti a disposizione.

