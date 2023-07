’Etra Festival’ torna a Vignola Un mese di eventi e spettacoli

Torna da venerdì prossimo e fino al 21 agosto con diversi appuntamenti in piazza dei Contrari a Vignola la rassegna di Etra Festival. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti con inizio sempre alle 21. A inaugurare la decima edizione il 14 luglio sarà lo spettacolo del duo artistico Nando & Maila che, in "Sconcerto d’amore", interpretano un musicista eclettico e un’attrice-acrobata eternamente in disaccordo, sul palcoscenico come nella vita.

I protagonisti trasformeranno la struttura dove sono appesi (il trapezio e i tessuti aerei) in un’imprevedibile ma strabiliante orchestra di strumenti. Si continuerà il 21 luglio con "Lumia, fire theater", uno spettacolo che mescola il teatro con la danza e la manipolazione delle fiamme per raccontare il gioco innato che l’essere umano tende ad intrattenere con il fuoco. Il 28 luglio il giornalista e conduttore televisivo Michele Mirabella intratterrà il pubblico con lo spettacolo "Curriculum", un viaggio fantasioso da Dante a Pirandello, dalla prosa al cinema, dal varietà alla televisione. Racconti della sua vita professionale, artistica ma anche incontri, viaggi, malinconie e risate sono protagoniste del dialogo tra il conduttore e un’amica di scena, tutto accompagnato dalle musiche di Rocco Debernardis, clarinetto e Leo Binetti al pianoforte. Il 5 agosto spazio alla musica classica con "Chopin, la stanza accanto", un concerto-spettacolo ambientato nel castello di Nohan, di proprietà della celebre scrittrice George Sand che fu per un lungo periodo compagna del compositore polacco Fryderyk Chopin.

Il 12 agosto spazio a un omaggio al maestro Ennio Morricone con "Ennio Morricone, tra mito e magia". Si tratta di un viaggio attraverso le opere più suggestive del compositore, narrate dallo scrittore e conduttore televisivo Bruno Gambarotta. Preziosi aneddoti della vita del compositore romano si alterneranno a momenti musicali, in un’atmosfera intima e sognante. Il 19 agosto andrà in scena lo spettacolo musicale "Quantum one" dei Quantum One Trio. Il musicista Andrea Vettoretti interpreterà il grande mistero del cosmo. Il festival si chiuderà il 21 agosto con un’anteprima del Poesia Festival: "Speriamo che sia femmina", voci di donna in poesia presentata da Beatrice Zerbini. Etra Festival è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Culturale ets, Poesia Festival, Artinscena e con il patrocinio del Comune di Vignola.

Marco Pederzoli