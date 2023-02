Ettore Bassi: "Sul palco un padre, un figlio e la luminosità del vivere"

Sarà ‘Il mercante di luce’ a incantare il pubblico del Teatro comunale di Carpi stasera alle 21. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, vedrà in scena Ettore Bassi e il musicista Massimo Germini che daranno vita alla figura di un professore di lettere antiche alla prese con un figlio diciassettenne colpito dalla progeria (detta anche "sindrome di Hutchinson-Gilford").

Ettore, chi è il ‘Mercante di luce’?

"In senso generale, il Mercante di Luce è colui che si porta dentro la luminosità del vivere, fatto di un sentimento largo che abbraccia il prossimo. Nel caso specifico, il Mercante di Luce si potrebbe intuire essere il padre ossia il professore che vuole trasferire la bellezza della cultura greca al figlio per fargli trascorrere in modo gioioso il tempo che gli resta. Ma in realtà il vero Mercante di Luce è il figlio che accoglie il percorso del padre e lo fa suo, con una presa di coraggio per affrontare la situazione".

Un viaggio d’amore e di poesia tra il padre e il figlio…

"Un percorso di condivisione che fanno insieme: il padre vuole donare al figlio, per gli ultimi suoi mesi di vita, la la bellezza della poesia, la letteratura, il mito greco. E alla fine del viaggio, ad aver ricevuto, però, non sarà solo il figlio ma anche il padre".

Come si è preparato al ruolo?

"Ascoltando quello che proveniva dal testo, ciò che l’autore porta dentro di sé, rispettando il suo percorso interiore. Portare sul palco le parole del mio cantante preferito, Roberto Vecchioni è stato un onore, una gioia e anche un onere".

Le ha dato dei consigli?

"È venuto due volte a vedere lo spettacolo: alla fine quando è salito sul palco era commosso; è molto orgoglioso che il suo romanzo ora sia stato portato in scena. Mi ha detto: ‘Non sapevo di aver scritto cose così forti’".

Maria Silvia Cabri