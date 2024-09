Europei di Ciclismo,. Masetti vince l’Oro

La ventiduenne fioranese Gaia Masetti ha vestito la maglia di campionessa europea nella cronometro a squadre mista a Limburgo (Belgio). Gaia era al suo debutto in azzurro nel team tricolore composto dal campione europeo della crono individuale Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Mirco Maestri, l’olimpionica Vittoria Guazzini, Elena Cecchini. La nazionale azzurra maschile è sempre stata al comando sin dal primo intermedio ed hanno passato il testimone alle ragazze con un bottino di 49" con le ragazze che hanno pedalato all’unisono, non temendo la pioggia che cadeva copiosa ed affrontando con attenzione le curve più pericolose gestendo il vantaggio e tagliando il traguardo con 17" di vantaggio sulla Germania.

L’abbraccio ed i complimenti alla termine della gara delle esperte compagne Guazzini e Cecchini e del C.T.Savoldi è stato alquanto significativo e finalmente la tensione è svanita e sul podio sulle note dell’Inno Mameli con le lacrime di gioia la Masetti ha realizzato quel sogno di quanto ha iniziato a pedalare a 7 anni. Le fatiche del Giro d’Italia e del Tour de France hanno pagato e lei con una prova maiuscola ha ripagato la fiducia del Ct Paolo Savoldelli.

Quest’anno Gaia non aveva ancora assaporato la gioia delle vittoria ma quella di di ieri è di un oro pesante L’avventura europea proseguirà domani con la prova in linea sulle strade delle Fiandre dove sarà ancora in gara assieme ad un’altra modenese l’ex iridata Rachele Barbieri che avranno l’obiettivo di affiancare per puntare alla vittoria con l’Elisa Balsamo leader designata della pattuglia azzurra. In particolare la Barbieri sarà quella che dovrà pilotare la Balsamo nello sprint finale ed eventualmente essere la seconda punta avendo uno spunto veloce. La stagione proseguirà con i mondiali a fine mese a Zurigo troppo impegnativo per le nostre modenesi, mentre sia Masetti che Barbieri saranno impegnate in alcune gare tra l’Olanda ed il Belgio ed una breve corsa a tappe dall’8 al 13 ottobre e poi sarà finalmente vacanza dopo un’intensa stagione.

Elio Giusti