Europei Il sogno degli ex neroverdi

Gli euroneroverdi (Erlic e Bajrami) hanno avuto pochissima fortuna, tolti dalla manifestazione dall’eliminazione di Croazia e Albania. Il primo senza giocare nemmeno 1’, il secondo lasciando il segno (un gol) solo negli almanacchi. Un dettaglio, che aggiunge poco alle poche fortune degli ex neroverdi arruolati da Spalletti con gli azzurri, con Frattesi, Raspadori e Pellegrini coinvolti, loro malgrado, nel naufragio della zattera azzurra che è andata a schiantarsi sulla Svizzera. Chiamatela pure nemesi, se credete, ma l’impressione che l’onda lunga della sciagurata stagione che ha spedito in B il Sassuolo abbia condizionato anche chi con il Sassuolo ci ha, o ci avuto, a che fare resta, e trova l’eccezione – che com noto conferma la regola – negli ex che non ti aspetti. Giocano con la Turchia, ed erano tutti in campo, e dal 1’, nella partita contro l’Austria che ha prodotto il ‘miracolo’ di tenere comunque un italiano – il ct Vincenzo Montella – in corsa dentro un finale di torneo che l’altro possibile protagonista ce l’ha nell’arbitro Orsato di Schio. Ayhan, Demiral, Muldur: eccoli qua, in rigoroso ordine alfabetico, i protagonisti che non ti aspetti e stanno facendo fuoco e fiamme con addosso la maglia della nazionale turca, ‘bazzicata’ già ai tempi in cui i ‘tre moschettieri’ vestivano neroverde. Demiral si è preso il palcoscenico – finendo anche al centro di un ‘caso’ dopo la sua esultanza non priva di sottintesi politici – segnando una doppietta decisiva, e qualcuno è venuto in mente quando di gol ne fece due anche contro il Chievo, al Mapei Stadium, il 4 aprile 2019, diventando anche il primo difensore turco a segnare nel massimo campionato italiano.

Il Sassuolo lo aveva acquistato tre mesi prima dall’Alanyaspor per 9 milioni, lo rivenderà alla Juve in estate per 18 milioni (vedi alla voce plusvalenza) e da lì poi Demiral passerà prima all’Atalanta poi in Arabia, non senza tenersi in curriculum la prima presenza - e i primi gol – in A con il Sassuolo. Che qualche mese dopo arruolò un altro dei protagonisti della nazionale di Montella, ovvero Mert Muldur, arrivato a luglio agli ordini di Roberto De Zerbi e fino all’estate scorsa nei ranghi del Sassuolo, con il quale ha giocato in quattro stagioni 90 partite segnando due gol prima di passare al Fenerbahce, in Super Lig. Finita qua? No: un anno dopo, in neroverde arriva anche Ayhan, difensore centrale che al Sassuolo resta due stagioni e mezzo: 55 presenze e 2 gol prima del passaggio al Galatasaray. Se i tifosi neroverdi cercano qualcuno per cui fare il tifo agli Europei, qualcosa c’è…

Stefano Fogliani