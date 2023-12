Eurosets, l’ad Petralia protagonista del format ’Nuovi Eroi’ Antonio Petralia, amministratore delegato della Medollese Eurosets, sarà protagonista del format di Rai3 "Nuovi Eroi" per aver offerto un contratto a tempo indeterminato a Saida, giovane venuta in Italia per un trapianto. Una storia di solidarietà e di eroismo quotidiano.