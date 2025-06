Eurosets raddoppia e sfida il payback

Eurosets raddoppia. L’azienda biomedicale di Medolla, appartenente a GMV (Gruppo Villa Maria) Care & Research, sfida le incertezze dovute alla "ingiusta" imposizione del payback, e dà corpo alle previsioni del suo piano strategico. Previsto di raggiungere un valore della produzione di 100 milioni di euro (ha chiuso il 2024 con 80 milioni di fatturato) ed un investimento di 24 milioni destinati alla realizzazione dell’ampliamento dello stabilimento. La conclusione dei lavori è prevista da qui a 17 mesi entro il 2026. Le opere di ampliamento sono iniziate. A regime l’azienda medollese, uno dei gioielli del distretto biomedicale di Mirandola, raggiungerà una dimensione coperta di 23mila metri quadrati (attualmente sono 11.500) ed un’occupazione che aumenterà del 50%, passando dalle attuali 400 maestranze a 600 nell’arco di un triennio. L’ampliamento riguarda tutti i settori, dal magazzino materie prime alla nuova camera bianca, che si estenderà per circa 1.200 metri quadrati, al reparto di assemblaggio delle apparecchiature elettromedicali. Infine, verrà realizzato un nuovo reparto di ricerca e sviluppo, che sarà il cuore pulsante dell’azienda, da sempre attenta all’innovazione tecnologica e alle nuove necessità del mercato. La produzione di Eurosets non subirà rallentamenti durante il periodo di lavori, grazie anche al sito produttivo avviato poco più di un anno fa presso San Giacomo Roncole.

"Questo progetto – ha dichiarato Antonio Petralia, vicepresidente esecutivo e ad di Eurosets - ci consentirà di realizzare la crescita di fatturato prevista nel nostro piano strategico quinquennale, e soprattutto di ampliare l’attuale portafoglio prodotti in ambito cardiopolmonare (CPB) e per il supporto cardiorespiratorio (ECLS), che stanno trovando un riscontro molto positivo dal mercato". È stata prevista anche un’area dedicata ai corsi di formazione per operatori sanitari e per il personale adibito alla manutenzione delle apparecchiature medicali, che verrà attrezzata con speciali simulatori in grado di riprodurre situazioni reali. Inoltre, parte del nuovo fabbricato sarà in classe energetica A3, con illuminazione a Led e un sistema per il recupero delle acque piovane che andranno ad alimentare il canale adiacente di irrigazione e un importante impianto fotovoltaico di oltre 300 Kw.

Alberto Greco