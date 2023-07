Evade e molesta gli automobilisti

"Dove sto andando? Me ne torno in Tunisia". E’ quanto dichiarato ieri agli agenti da uno straniero che, pur essendo ai domiciliari, è uscito tranquillamente da casa e ha iniziato a dare in escandescenza in mezzo alla strada, molestando gli automobilisti. Lo straniero, con tanto di trolley, ha spiegato appunto che era in procinto di mettersi in viaggio. L’episodio è accaduto mercoledì intorno alle 18 in Largo Marco Biagi. Gli automobilisti, infatti, avevano segnalato uno straniero che, ponendosi al centro della carreggiata con accanto un trolley, lanciava cartelli autostradali all’indirizzo degli utenti della strada. Sul posto erano così intervenuti gli agenti della volante che avevano effettivamente riscontrato la presenza dello straniero, molesto, che sosteneva di dover partire per la Tunisia. L’uomo, un 35enne, è stato poi arrestato per evasione.