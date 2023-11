Evangelisti, confronto in aula: "L’ha spinta e poi uccisa": "No, solo un incidente"

"Ho fatto una cavolata. Ero ubriaco, forse l’ho spinta, forse è caduta. Accompagnami a vedere come sta". Erano state queste le prime parole che Carlo Evangelisti, il 50enne accusato di aver ucciso la madre Milena Calanchi, 71 anni, ‘affidò’ all’amico la mattina successiva la tragedia in un bar di viale Amendola. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 novembre del 2021: il cadavere dell’anziana fu trovato all’interno della camera da letto, in una porzione di villetta al civico 122 di via Dei Manzini, zona Fratelli Rosselli dove madre e figlio vivevano. Ieri, in aula, sono stati sentiti diversi testimoni, tra cui il migliore amico di Evangelisti, lo stesso che chiamò la polizia quella mattina. "Abbiamo bevuto qualcosa insieme, uno stravecchio – ha raccontato in aula – mi ha spiegato che, come accaduto altre volte, aveva litigato con la madre e poi l’aveva spinta. Gli ho chiesto se fosse viva o morta e mi aveva risposto che non lo sapeva. Poi ho chiamato la polizia e ho raggiunto la pattuglia. Sono tornato al bar: ci siamo seduti al tavolo e sono arrivati gli agenti. Carlo? Era agitato ma in mano non aveva nulla. Dalla sera prima, però, continuava ad inalare da una boccetta: era popper". Evangelisti, con un passato di alcolismo è finito alla sbarra con l’accusa di omicidio aggravato, dichiarato capace di intendere e di volere. La difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Roberto Ghini, ha sottolineato come alla base dell’accaduto ci sarebbe stato un incidente, respingendo l’ipotesi di un omicidio, mentre per l’accusa l’uomo avrebbe ucciso la pensionata dopo averla spinta a terra. Ieri, in aula, sono stati sentiti anche i poliziotti intervenuti quel giorno e i colleghi che effettuarono i rilievi, oltre alle vicine di casa, tra cui la signora che quella notte chiamò la polizia locale a causa delle forti grida. La donna, poco dopo, affermò però di non udire più nulla. Infine, in qualità di testimoni sono state sentite anche le ex fidanzate dell’imputato ed è emerso un chiaro quadro di forti attriti tra figlio e madre, dovuti in parte allo stato di alcolismo dell’imputato, in parte allo stato depressivo della vittima ma, in particolare, ad una convivenza ‘forzata’. Infatti la ex compagna dell’uomo, dal 2018, viveva nel suo appartamento, costringendolo quindi a tornare dalla madre. Ma gli scontri, è emerso in aula, erano esclusivamente verbali: nessuno dei testimoni aveva mai assistito a gesti di violenza da parte di Evangelisti tanto che spesso l’imputato preferiva dormire fuori: in tenda al parco o in giardino. Solo negli ultimi mesi c’erano stati una quarantina di interventi della polizia per liti tra madre e figlio.