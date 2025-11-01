Evasione di Castelfranco Emilia, il sindaco Gargano: “Il Governo eroghi i fondi promessi”

Castelfranco (Modena), 1 novembre 2025 – A seguito dell’evasione (formalmente un “allontanamento volontario”, in quanto Castelfranco ha una casa di reclusione a custodia attenuata) del killer 49enne Elia Del Grande, che nel 1998 sterminò la sua famiglia, il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, non ha mancato di portare la solidarietà della città alla struttura carceraria e di rimarcare la necessità di più personale e più risorse “per non disperdere il grande lavoro fatto in questi anni”.

Il primo cittadino ha detto in particolare: “Ho telefonato al comandante della Polizia penitenziaria e al direttore del carcere, esprimendo loro innanzitutto la solidarietà della città per quanto accaduto. A tutto il personale, peraltro, va la nostra piena e convinta solidarietà e, ovviamente, il pieno supporto dell’amministrazione comunale. Ma non basta. Mi impegnerò personalmente a far sentire la voce della città, affinché non vadano vanificati i tanti sforzi fatti in questi anni. Questa casa di lavoro e casa circondariale ha necessità di essere sostenuta e maggiormente attenzionata, viste le caratteristiche stesse della struttura, vocata alla rieducazione e al reinserimento, soprattutto nella fase finale della pena, come in questo caso. Mi pare che recentemente, durante la visita del sottosegretario alla Giustizia, ci fu l’impegno del Governo affinché potessero arrivare fondi per la struttura — circa due milioni di euro — proprio riconoscendo la grande qualità dei servizi presenti all’interno della casa di reclusione di Castelfranco”.

“Quello che è accaduto – prosegue Gargano – si può pensare come un’evasione, ma tecnicamente si tratta di un allontanamento volontario. È importante definire correttamente la cosa, perché il nostro non è un carcere in senso stretto: la persona in questione proveniva da una messa alla prova esterna, aveva già iniziato un percorso di rieducazione e reinserimento. Era a Castelfranco da circa un mese, dove stava affinando questo percorso e usufruendo dei vantaggi di un ambiente come quello della nostra struttura. Ovviamente si tratta di un fatto grave, da stigmatizzare, e chi l’ha commesso pagherà il dovuto quando sarà catturato. Ma resta il fatto che questo episodio richiama ancora una volta la necessità di non vanificare l’ottimo percorso fatto fino ad oggi, privando la struttura di agenti e risorse".

m. ped.