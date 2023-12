Evasione per mezzo milione di euro. Due dirigenti vanno a processo

Sono entrambi finiti a processo per una presunta evasione da mezzo milione di euro. Ad essere rinviati a giudizio, ieri, il legale rappresentante e l’Amministratore di fatto di una cooperativa con sede a Sassuolo. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2016 e il 2019 e, a seguito di accertamenti condotti dai reparti delle fiamme gialle, sarebbero emerse fatture false volte ad evadere appunto le imposte. Il reato contestato ai due imputati è quello di dichiarazione infedele dell’Iva per una cifra, appunto, pari a 500mila euro. Assolta per non aver commesso il fatto, invece, una terza indagata, difesa dall’avvocato Cristofori, che era stata legale rappresentante della Coop in periodo antecedente e che era accusata a sua volta di dichiarazione Iva infedele. La difesa aveva chiesto per l’imputata il rito abbreviato e ieri è stata assolta con formula piena. Gli altri due indagati, invece, affronteranno ora il processo. In sostanza, secondo le accuse, i rappresentanti della cooperativa avevano architettato un giro di false fatture volte ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dichiarando cifre decisamente inferiori rispetto a quelle effettivo o elementi passivi inesistenti. Il reato di dichiarazione infedele è punito con la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi.