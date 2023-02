Eventi, contributi alle associazioni

Circolo Culturale Artemisia, Corpo Bandistico La Beneficenza, Circolo Amici della Lirica, Corale Puccini, CTG Centro Turistico Giovanile, Forum UTE.

Sono queste le associazioni cittadine che ottengono i contributi, pari a poco più di 16mila euro, messi a bando dall’Amministrazione a beneficio degli enti del Terzo Settore che hanno proposto al Comune l’organizzazione di eventi da promuovere nel corso del 2023 nell’ambito di un più ampio progetto di sostegno e valorizzazione in chiave di sussidiarietà con l’Amministrazione. I progetti premiano le attività in tema di pari opportunità presentate dal Circolo Artemisia, le iniziative estive proposte dalla Corale Puccini e dal Corpo Bandistico La Beneficenza per giugno e luglio, la ‘Rassegna in Auditorium’ da svolgere presso il ‘Bertoli’ da parte del Circolo Amici della Lirica in collaborazione con La Beneficenza, oltre ai progetti culturali del Forum UTE, cui si aggiungono anche l’Estate a San Michele cui sottenderà proprio il Forun UTE. Assegnati ad ogni associazione contributi che vanno dai 500 euro concessi ad Artemisia fino agli oltre 4mila concessi, in ragione di progetti più ‘corposi’, al Corpo Bandistico e agli Amici della Lirica, passando dai 2500 ottenuti dal CTG e ai 2750 appannaggio della Corale Puccini. Il tutto in esito all’Avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore per la presentazione di progetti ed eventi culturali da realizzarsi durante l’anno 2023, cui hanno aderito le associazioni interessate.