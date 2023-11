Eventi contro la violenza sulle donne

A Formigine e Fiorano sono già cominciate in settimana, Sassuolo e Maranello daranno il via invece da lunedì. Parliamo delle iniziative promosse dagli assessorati alle Pari Opportunità del distretto in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tra queste segnaliamo, domani dalle 16 al Castello di Formigine "Clelia Farnese: donna alla conquista della sua identità", speciale visita guidata sulla figura della nobildonna seicentesca moglie ‘tormentata’ di Marco III Pio, marito e Signore di Formigine, mentre lunedì a Maranello, presso il Mabic e in Piazza Liberà verranno collocate sedie colorate di rosso e illuminati, sempre di rosso, alcuni edifici e luoghi comunali quali Municipio, Mabic e Rotonda Cavallino. Sempre a Maranello, martedì presso l’Auditorium Ferrari alle ore 21 "Un Fiore raro", spettacolo teatrale di e con Davide Giandrini dedicato a Mia Martini mentre a Fiorano, sempre martedì presso Villa Cuoghi alle 20,30 è in programma un incontro con l’autrice Roberta Pinelli dal titolo "Dizionario biografico delle donne modenesi" e mercoledì la stagione cinematografica dell’Astoria comincia con la proiezione gratuita, alle 21, del film "Primadonna". Il clou dei programmi, però, il prossimo weekend con rappresentazioni a Formigine presso l’Auditorium Spira Mirabilis che ospita sabato 25 alla sera lo spettacolo-concerto ‘Parole che feriscono’ e domenica pomeriggio la kermesse teatrale ‘Fuochi. Ribelli, coraggiose, libere’. A Sassuolo nel week-end 2526 novembre eventi al Crogiolo Marazzi e all’auditorium Bertoli mentre è in programma il 27 novembre "In silenzio per rompere il silenzio", la tradizionale marcia silenziosa, che muove dalle 9 da piazzale Porrino, cui partecipano le ragazze e ragazzi delle Scuole secondarie di II grado del Distretto ceramico.