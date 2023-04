"Eventi culturali e relax, è il parco della felicità"

Una grande festa di comunità, con centinaia di persone, studenti, bambini, musica, canzoni, parole e colori. Una festa in grande stile, ma al tempo stesso con il calore delle cerimonie in famiglia: il Parco della Cappuccina, 55 mila metri quadrati di verde tra via Lenin e viale dei Cipressi, da ieri mattina è stato ufficialmente inaugurato e consegnato alla città. Un parco per ‘ricucire’ le zone circostanti (parco della Resistenza, cimitero, polo scolastico di via Peruzzi): dei 55mila metri quadri totali, circa 14mila sono destinati a parco vero e proprio, recuperando a terreno agricolo il resto. Come ha sottolineato la progettista, l’architetto reggiano Marzia Zamboni, "questo è un parco diverso da quelli che conoscete. Nasce immaginando di tracciare un solco in grado di collegare più aree verdi, mettendole a sistema. Qui convivono due anime, il ‘parco lineare’ col suo percorso ciclo-pedonale in calcestruzzo e le aree di sosta e socializzazione, e ‘la campagna coltivata’ ossia il tessuto dei campi e delle coltivazioni".

Il primo è destinato all’uso urbano con il solco pavimentato che lo attraversa, i lampioni dell’illuminazione, le sedute, gli alberi (un centinaio e altrettanti gli arbusti) piantati di recente ai bordi, l’area teatro al centro dove si è svolta la cerimonia di ieri mattina. La seconda seminata a grano, erba medica e fioriture varie, e sullo sfondo il muro di cinta del cimitero sul quale si arrampicherà una vite americana cangiante che cambierà colore in base alle diverse stagioni. Per l’uno e per l’altra, la progettista ha chiesto pazienza, "per dare alla natura il tempo di esprimersi; nel frattempo vi affidiamo il parco affinché lo possiate vivere e abitare". E’ la stessa pazienza chiesta dal sindaco Alberto Bellelli: "Il parco è uno sfogo di felicità ma anche un progetto in divenire. Ci vuole il tempo necessario perché le piante crescano e il parco si presenti come è stato concepito: nel frattempo è possibile camminare con i piedi nel verde dal centro storico alla tangenziale e la città ha a disposizione uno spazio diverso, di rispetto ambientale, ma anche di socialità, dove i rumori del traffico arrivano attutiti, dove si può staccare la spina, darsi appuntamento, seguire un qualche evento culturale allestito nell’area centrale e, per i più giovani, venire a studiare e magari anche innamorarsi".

La cerimonia è stata animata dagli studenti degli istituti superiori Meucci e Vallauri, con l’allestimento di una mostra e la lettura di pensieri ispirati al rispetto per l’ambiente, ai timori per i cambiamenti climatici, all’eccessiva antropizzazione del pianeta. La parte musicale è stata curata dagli alunni delle medie Alberto Pio che hanno suonato l’inno italiano, mentre il sindaco e le varie autorità hanno tagliato il nastro tricolore.

Maria Silvia Cabri