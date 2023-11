Eventi di Natale itineranti tra favole, balli e concerti

E’ ‘Un Magico Natale’ quello che propone, per le ormai prossime festività, il Comune, in collaborazione con ‘CarpiLab’ e le associazioni di categoria. Una ventina di appuntamenti a misura di famiglie e bambini, in programma da sabato a domenica 24 dicembre. A presentare nei dettagli il calendario, ieri mattina in Municipio, c’erano il sindaco Alberto Bellelli, il consulente di CarpiLab Rosario Cardillo, Alessandra Scotti e Mirko Marangella di ‘FEshion Eventi’ (l’agenzia cui è stata affidata l’organizzazione) e i rappresentanti delle associazioni di categoria Riccardo Cavicchioli (Lapam), Tamara Gualandi (CNA), Massimiliano Siligardi (Confesercenti) e Daniele Gilioli (Confcommercio). "E’ il primo Natale che organizziamo insieme a CarpiLab – ha dichiarato il sindaco – e tutte le iniziative sono state condivise e concordate insieme: tengo a ringraziare per il lavoro fatto la vicesindaco Stefania Gasparini. Sulla scia di un’estate e di un autunno che hanno fatto registrare numeri di partecipazione ante Covid, siamo ora pronti alle feste di Natale e di fine anno cui si aggiungeranno strada facendo anche i consueti appuntamenti organizzati con il Teatro fino ad arrivare al Capodanno in piazza. Un’ottima sinergia tra la funzione socializzante e quella di promozione del territorio e anche del nostro commercio così duramente colpito negli ultimi anni". E’ di 24 mila euro l’impegno finanziario del Comune di Carpi mentre per CarpiLab, che riunisce sotto la presidenza di Giancarlo Manicardi e il coordinamento di Rosario Cardillo una quarantina di realtà associare, oltre alle associazioni di categoria, sarà una sorta di ‘prima prova’ ufficiale del modo di operare della ‘cabina di regia’ volta alla valorizzazione del centro storico: "La nostra missione – ha spiegato Cardillo – è promuovere questo ‘centro commerciale al naturale’ (terzo per importanza delle province di Modena e Reggio Emilia). Tra le parole chiave vi è ‘animazione diffusa’, ‘itinerante’, per coinvolgere tutte le zone del centro, anche quelle semi-pedonalizzate e con attenzione a corso Roma, attuale ‘fiore all’occhiello’. Due saranno i punti di riferimento: la ‘Santa Claus Garden’ (dall’8 dicembre) ossia la casetta di Babbo Natale in corso Roma, dove insieme agli elfi saranno organizzati giochi, letture, favole, e la casetta di Carpi Lab in piazza Garibaldi". Si parte sabato con la street band ‘New Generation’ e alle 18 la tradizionale accensione delle luminarie dalla Torre dell’Orologio; poi truccabimbi, trampolieri, bolle di sapone giganti, giochi e laboratori natalizi per i più piccini, dai go-kart ai cantieri, musica e atmofere natalizie, con balli e concerti, fino alla marcia di Babbo e Mamma Natale e i fidati Elfi del 24 dicembre.

Da parte loro, i rappresentati delle associazioni hanno manifestato l’auspicio di una ripresa dell’attività commerciale che in ottobre ha registrato un meno 20% delle vendite rispetto allo scorso anno.

Maria Silvia Cabri