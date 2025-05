Eventi, dobbiamo fare di più

di Barbara ManicardiChe la città abbia fatto un enorme passo avanti dal punto di vista del turismo non è in dubbio. Il centro storico, in modo particolare, è pieno zeppo di stranieri, di gruppi e di ’viaggiatori con lo zaino’ che fanno tappa sotto la Ghirlandina anche per le nostre prelibatezze enogastronomiche e per sentire il rombo dei motori. Ma è vero: si tratta di turismo mordi e fuggi che alla fine non porta un vero beneficio economico alle tante attività del settore. Per attirare persone è necessario organizzare eventi: il Mortor Valley è uno, il Festival Filosofia è un altro. Ma non bastano. Serve tenere i visitatori in città per più di qualche ora. Servono, insomma, idee.