Eventi e turismo A Carpi musica per palati fini

Un concerto di ‘Carpi in Musica’ preceduto o seguito da una degustazione di parmigiano reggiano o aceto balsamico, oppure da una vista guidata in città oppure, ancora, tutte queste cose insieme: sono i ‘pacchetti turistici’ abbinati alla programmazione musicale estiva del Comune, gestiti dal portale ‘VisitModena’. L’iniziativa, denominata ‘Taste Carpi’ è una opportunità offerta all’appassionato e al turista dal 29 giugno (concerto di Ute Lemper, che apre Mundus 2023, atteso appuntamento per l’estate del nostro territorio), al 23 agosto (ultimo appuntamento della rassegna di chitarra ‘The Guitar Week’). Le combinazioni vanno dalla singola visita al ‘tutto incluso’, compreso il pernottamento nella città di Carpi che ospita gli appuntamenti.

