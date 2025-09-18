Eventi, il vademecum. Ecco cosa fare e vedere tra mostre e spettacoli

Non solo istruzione e formazione, ma anche costruzione dell’identità individuale, trasmissione culturale e partecipazione alla vita collettiva: sono alcuni dei temi affrontati dal ricco programma di eventi, circa un centinaio, che affiancherà le lezioni magistrali. Fra i tanti ospiti, Gloria Campaner, Edoardo Camurri, Marco Damilano, Paolo Di Paolo, Fabio Geda, Luca Mastrantonio, Erica Mou, Carlo Rivetti, Irma Butterfly Testa, Giorgio Vallortigara, Margherita Vicario.

Ecco un vademecum su cosa si potrà fare e vedere a Modena durante il festival: Alla dedizione di un grande Maestro, l’italo-sloveno Igor Coretti Kuret, si deve lo straordinario progetto della European Spirit of Youth Orchestra: un ensemble sinfonico che si rinnova ogni anno e che rappresenta lo spirito europeo, aprendo le porte a talentuosi musicisti fra gli 11 e i 19 anni. La mostra ’Symphonia. Il suono che forma’ presenta il reportage fotografico realizzato da Luigi Ottani seguendo l’orchestra ESYO nell’estate del 2019, alla scoperta di un progetto che non è soltanto un esempio d’eccellenza ma che si è rivelato uno strumento formidabile per la promozione della cooperazione culturale e dell’integrazione europea (Modena, Complesso San Paolo, ex Chiesa, venerdì 19 e sabato 20, ore 10-23, domenica 21, ore 10-21).

Il progetto espositivo ’Archivi immaginari. Dispositivi visuali per reinterpretare la memoria’ si compone di tre lavori che esplorano le possibilità di trasmissione della storia attraverso i media visivi e l’immagine: Viaggio in di Roberto Beragnoli, The Manhattan Project di Andrea Camiolo, E.t.n.a. di Valerio Eliogabalo Torrisi. I tre progetti in mostra interrogano il potenziale delle immagini nel rievocare eventi storici che, attraverso i sistemi di AI, possono essere reinterpretati se non del tutto immaginati (Modena, Complesso San Paolo – Sala del Leccio, venerdì 19, ore 11-20, sabato 20, ore 11-21, domenica 21, ore 11-18).

Gloria Campaner e Margherita Vicario conversano sull’importanza del riconoscimento e della valorizzazione dei musicisti in ’Prima di andare in scena. Ascoltare il proprio talento’. Le due artiste raccontano le proprie esperienze dimostrando quanto conti, in un percorso di formazione, la predisposizione di un ambiente fertile e generativo e quanto risulti necessario il prioritario ascolto di sé: la paura, l’euforia e il nervosismo si possono impadronire dei performer così come ciascuno deve imparare a gestire il panico verso il proprio personale palcoscenico della vita (Modena, Chiesa del Voto, venerdì 19, ore 20.30).

Una delle prime istituzioni di livello universitario a mostrare le caratteristiche dei moderni politecnici è stata la scuola fondata a Modena nel 1823 da Francesco IV d’Austria-Este, a cui il festivalfilosofia dedica ben due mostre: ’Cadetti matematici pionieri. Menti pensanti tra disciplina e insurrezione’ (Modena, Palazzo dei Musei, Museo Civico, venerdì 19 e sabato 20, ore 9.00- 23.00, domenica 21, ore 9.00-21.00) e “Cadetti matematici pionieri. Disegni di architettura da un politecnico ante litteram”. (Modena, Palazzo dei Musei, Archivio Storico del Comune di Modena, venerdì 19 e sabato 20, ore 9-23, domenica 21, ore 9-21).

Lo sport è da sempre uno straordinario mezzo di trasmissione di valori educativi e simbolici che vanno oltre la sfera dell’atletismo: questioni chiave accomunano chi gioca, chi assiste e chi le squadre e i club li guida. Nella conversazione “Visione di gioco. Il calcio tra impresa ed educazione alla vita”, Carlo Rivetti, imprenditore e patron del Modena FC, e il filosofo Oreste Tolone dialogano abbattendo le barriere tra sport, cultura, impresa e vita (Modena, Chiesa di San Carlo, venerdì 19, ore 20.30).