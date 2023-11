Eventi in centro, altri fondi a Carpi Lab

Per definizione il ‘marketing urbano’ è ‘uno strumento specifico ed importante per la gestione strategica di una città’. Anche Carpi adotta la strategia per favorire l’attività di branding e promozione del nostro centro storico. In quest’ottica, la Giunta comunale ha confermato il contributo all’associazione ‘Carpi Lab’ nell’ambito del più ampio progetto di ‘marketing urbano’ per il centro storico realizzato con il sostegno della Regione. Nello specifico, a ‘Carpi Lab’ sono stati assegnati 20.000 euro per sostenere le attività di costituzione dell’associazione, in particolare "progettazione marchio e immagine coordinata, branding, promozione, realizzazione di eventi e manifestazioni, piani di comunicazione, progettazione di percorsi commerciali tematici e gestione di servizi comuni (vigilanza, camerini artisti, collaborazione con associazioni benefiche ed eventuali altri soggetti)". Come fanno sapere dall’Amministrazione comunale, "il contributo servirà quindi, da un lato a promuovere l’immagine dell’associazione, e dall’altro a sostenere eventi ed iniziative. Tra questi – prosegue l’Ente - ci sarà anche una ‘casetta di legno’ che, durante il periodo natalizio, verrà allestita in piazzetta Garibaldi". Sul punto interviene Stefania Gasparini, vice sindaco e l’assessore alla promozione del centro storico: "Diamo continuità al nostro impegno sul fronte della valorizzazione del centro storico. Queste risorse garantiranno a ‘Carpi Lab’ la possibilità di strutturare un’immagine e un branding funzionale a sostenere le iniziative promosse già a partire dalle ormai imminenti festività natalizie. L’obiettivo è di proseguire la collaborazione sull’onda di quanto già fatto con ‘Halloween’ (che ha registrato un notevole successo), coinvolgendo i commercianti e proponendo eventi a misura di famiglia per cittadini e turisti".

Da parte sua ‘Carpi Lab’ esprime riconoscenza verso questo riconoscimento: "Siamo molto contenti di questa sovvenzione – afferma il presidente Giancarlo Manicardi – quale riconoscimento di un più ampio percorso iniziato anni fa con il Comitato dei commercianti del centro e poi Carpi c’è. La realizzazione di una vera e propria forma associativa quale è ‘Carpi Lab’ è uno step ulteriore che ci dà garanzie. Sono 34 i soci fondatori, commercianti del centro storico. Il nostro obiettivo è annullare i personalismi e fare qualcosa per questo ‘centro commerciale naturale’, in un’ottica certo commerciale ma anche comunitaria. Per questo quello che ci prefiguriamo di realizzare vogliamo abbia poi una ricaduta su tutta la città, non solo sul centro, facendo leva su un senso di appartenenza alla carpigianità che va ben oltre le piazze del centro".

Maria Silvia Cabri