Eventi in centro, fondi per chi propone idee

L’amministrazione comunale mette sul piatto 29.500 euro per sostenere l’attrattività del capoluogo e delle frazioni e rafforzare la loro vivacità culturale, sociale ed economica. A questo obiettivo tende il bando per accedere ai contributi a disposizione. Con esso il Comune rivolge l’invito ad enti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni private a presentare proposte per la realizzazione di attività di interesse pubblico nel corso del 2025. Promosso dal Servizio Promozione e Accoglienza Turistica, il bando intende incentivare progettualità di valore che rafforzino il senso di comunità, valorizzino il patrimonio locale e favoriscano la crescita inclusiva e sostenibile della città.

L’accesso ai contributi, le cui domande vanno presentate entro le ore 12.00 del 25 marzo 2025 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it, servizio postale o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune (via Giolitti 22), corredate della documentazione richiesta, è riservato a enti pubblici e privati in possesso di personalità giuridica che operano attivamente sul territorio o propongono iniziative di rilevanza strategica per la città. Oltre al sostegno finanziario, il Comune potrà concedere ulteriori agevolazioni, quali l’utilizzo gratuito di spazi pubblici o la riduzione di tariffe comunali, con l’obiettivo di promuovere progetti che generano un impatto positivo duraturo. I contributi saranno erogati entro 60 giorni dalla presentazione di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute. L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione per garantire la trasparenza e la correttezza delle rendicontazioni.

"Attraverso questo bando, - spiega l’assessore Marco Donnarumma - ribadiamo con determinazione il nostro impegno nel promuovere iniziative che contribuiscano alla crescita e al prestigio della nostra splendida Città. Invitiamo tutte le realtà interessate a unirsi in un percorso di collaborazione, per una valorizzazione del territorio e della comunità sempre più inclusiva, dinamica e condivisa". Le proposte saranno poi valutate sulla base di criteri di merito e coerenza strategica, tra cui l’iscrizione al registro comunale delle associazioni, la capacità di coinvolgere attivamente cittadini e stakeholder, l’allineamento con le linee di sviluppo comunali, la gratuità dell’attività proposta, il radicamento territoriale e la diffusione nei quartieri e nelle frazioni, il valore sociale, culturale e ambientale dell’iniziativa.

Alberto Greco