Eventi in piazza "Negozi ostaggio delle transenne"

"Siamo contrari agli eventi sportivi al sabato in centro storico": dopo gli ambulanti, anche Confesercenti interviene in merito alla chiusura di piazza Martiri per ospitare manifestazioni. Il riferimento è alla ‘Settimana Internazionale Coppi & Bartali’, corsa ciclistica a tappe che si concluderà in piazza Martiri sabato 25 marzo e per la quale sono previste imponenti chiusure; piazza Martiri già dal venerdì pomeriggio, poi per tutta la giornata di sabato, corso Fanti, Cabassi, via Berengario, Petrarca, Dallai, viale De Amicis, Carducci, Nicolò Biondo e Alghisi e altre strade vedranno lo stop al traffico con divieto di sosta. "L’organizzazione di questo evento sportivo in piazza Martiri – interviene Wainer Pacchioni, presidente di Confesercenti Terre d’Argine – penalizza fortemente il commercio in centro storico e tutti coloro che lo vogliono frequentare. A causa di divieti di transito e di sosta previsti, il centro sarà prigioniero delle transenne della corsa per tutta la giornata e proprio al sabato, il giorno della settimana a maggiore vocazione commerciale. E’ una scelta che contribuisce ancora una volta a spostare l’asse commerciale della città verso la periferia, che allontana dai negozi le persone interessate allo shopping e le avvicina ai centri commerciali". "Ma – aggiunge Pacchioni – è anche una questione di metodo: le associazioni di categoria non sono state coinvolte nell’organizzazione degli eventi e nella valutazione delle loro implicazioni. Ad esempio, il mercato settimanale non può essere spostato a piacimento, esiste un regolamento. A questo punto prendiamo in seria considerazione l’eventualità di disertare i tavoli istituzionali".

"Il sabato rappresenta per noi commercianti l’ultimo baluardo, visto che durante la settimana si vedono pochi clienti – afferma Massimo Poletti di ‘Ventanni’ –. Inoltre è dimostrato che le manifestazioni extra non portano a noi più giro di persone: anzi, non trovando parcheggio i potenziali clienti preferiscono andare nei centri commerciali. Persino a Milano la maratona si corre di domenica! Il Comune decide senza neanche interpellarci". "Fino ad una decina di anni fa – prosegue Paola Poletti, ‘La Casalinga’ – le date per le chiusure venivano concordate a inizio anno e conoscevamo già i sabati e domeniche ‘commercialmente’ validi. Questa condivisione pare venuta meno e ciò rende difficile lavorare".

r.m.