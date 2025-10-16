Eventi non-stop, il bilancio: "Incontri, musica, cinema. Oltre 100mila presenze"

"È stata un’estate non-stop in cui la proposta culturale è riuscita ad accendere ogni sera un angolo diverso della città". Dai Giardini Ducali a piazza Sant’Agostino, dai parchi ai cortili, fino ai nuovi spazi urbani restituiti alla comunità, l’Estate modenese 2025 "si è caratterizzata come una lunga stagione di incontri, musica live, cinema, teatro e partecipazione, con oltre 100mila presenze complessive". Il dato è stato comunicato dal Comune che parla di "successo costruito grazie alla partnership con la Fondazione di Modena, al sostegno del Gruppo Hera, sponsor storico del progetto, e al contributo di enti, associazioni e realtà culturali del territorio, che hanno reso possibile un calendario diffuso e inclusivo, capace di animare Modena da metà giugno fino ai primi giorni di ottobre".

L’ultimo appuntamento è stato quello con Concita De Gregorio lo scorso 9 ottobre nel cortile interno di palazzo Coccapani: un incontro molto partecipato che ha concluso al meglio la rassegna ’Morgante. Il giardino dei racconti’: complessivamente circa 1.200 persone per ascoltare, oltre alla De Gregorio, anche Paolo Nori, Valeria Parrella e Alberto Mattioli.

"L’elemento più innovativo è stato senza dubbio il progetto ’SantAGOstino: una piazza per la cultura’, che ha trasformato piazza Sant’Agostino da parcheggio a palcoscenico sotto le stelle". Dal 18 luglio al 15 settembre si sono dipanate ben 37 serate gratuite che hanno proposto musica, teatro, cinema, danza e divulgazione, coinvolgendo oltre 200 artisti e attirando 15mila spettatori. Sul palco si sono alternati Luca Ward, Elio Germano e Teho Teardo, Nada, gli Offlaga Disco Pax, Peppe Servillo, Flo, Matteo Caccia, Jacopo Veneziani, Lynn Drury e molti altri, in un intreccio di linguaggi e sensibilità che ha attirato pubblici diversi.

A sua volta la rassegna ’Ago Off’, curata da Fondazione Ago con Fem, MuseOmoRE e DHMoRe, ha offerto 23 appuntamenti tra talk, laboratori e visite guidate al cantiere dell’ex ospedale Sant’Agostino, totalizzando 913 partecipanti e un pubblico prevalentemente giovane (l’80% nella fascia 18-40 anni). Anche questo un segnale forte di partecipazione e rinnovata fiducia negli spazi condivisi.

Tra i luoghi più amati, il SuperCinema Estivo ha consolidato la sua fama di punto di riferimento per il cinema all’aperto: 100 serate di proiezioni, 19.231 spettatori, 8 incontri con autori e attori e 4 anteprime