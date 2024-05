Eventi per celebrare gli infermieri

’Nutriamo la salute’: è il tema che quest’anno caratterizza la Giornata Internazionale dell’Infermiere che si celebra domani per ringraziare gli oltre 4750 infermieri che ogni giorno sono impegnati nel garantire assistenza. Una risorsa preziosa, sempre in prima linea al servizio dei cittadini. L’Azienda USL, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, l’Ospedale di Sassuolo Spa, l’Hesperia Hospital insieme all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena, celebrano la giornata con una serie di iniziative per ricordare il ruolo fondamentale di questa figura, in particolare nella difficile fase pandemica. Oggi, dalle 9 alle 12, presso gli ingressi degli ospedali di Baggiovara, Policlinico, Carpi, Mirandola, Vignola, Sassuolo e Pavullo, e presso l’Hesperia Hospital, saranno presenti gli infermieri operanti sul territorio modenese per diffondere informazioni sui sani stili di vita, e sarà possibile conoscere meglio la professione fuori dai consueti contesti di cura. Gli infermieri inoltre partecipano, accanto a cittadini e volontari di diverse associazioni, a camminate. Si continua oggi a Pavullo, con partenza alle 15 presso il Parcheggio dell’Aeroporto in via Teichfuss; domani le camminate si terranno a Carpi, Soliera e Modena (ore 9 dal centro commerciale Terranova).