Evento in memoria di Alle Po. Musica, ricordi e solidarietà

Una serata di musica e ricordi in memoria di Alessandro ‘Alle’ Po, morto lo scorso 16 febbraio a 41 anni a causa di un malore. È tutto pronto per il ‘Four Festival’, l’evento in programma dalle 18 di sabato in via dell’Industria 91, presso ‘Sessantallora’, il negozio di articoli sportivi dove Alessandro lavorava. Una serata di musica, ricordi e solidarietà che si concluderà alle 2 della notte del 4 maggio, quello che sarebbe stato il compleanno di Alessandro.

"Abbiamo deciso di celebrare il nostro amico Alle così come avrebbe voluto: con le note, l’energia e la condivisione che amava", spiegano gli organizzatori del comitato ‘CiaoAlle’, composto dagli amici più cari e dai familiari. "Proprio come suo fratello Max, anche per Alle la musica era una grande passione e ha pure cantato in diversi gruppi locali. Non abbiamo voluto aspettare un anno per ricordarlo, farlo subito avrebbe portato più energia. Inoltre, il nostro desiderio che questa serata sia la ‘numero zero’, per trasformare il ‘Four Festival’ in un appuntamento annuale, per supportare la musica dal vivo e dare spazio a band emergenti.

Sul palco appositamente allestito si alterneranno dj Davide Sgarbi, Midnight Quartet Jazz, Pavarossi & Friends, Ceffoni, The Vandals, MaxPo & Friends e dj Nik Bryant. Presente anche un’area bimbi per far divertire i più piccoli che accoreranno insieme ai propri genitori. L’ingresso è libero e l’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

‘Brindo insieme a voi da un posto molto speciale… Grazie per essere in tanti’, è la frase che era stata scelta per accompagnare la foto di Alle dopo la sua scomparsa, "e mi auguro che da lassù lui brinderà con noi", aggiunge il fratello Max Po.

m.s.c.