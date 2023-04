Evento ’La dolce vita’, oltre 10mila presenze

"Rivedere una città così viva e animata è stato davvero emozionante. Questo evento ha dimostrato che può andare a colmare il vuoto lasciato dalla vecchia fiera campionaria d’aprile, una manifestazione che per realtà come le nostre credo sia ormai superata". Così il sindaco di Finale Emilia commenta il successo della prima edizione de ’La dolce vita’, la manifestazione dedicata agli anni Sessanta andata in scena da venerdì a domenica scorsa. Questi alcuni numeri che "certificano l’ottima riuscita": più di diecimila presenze, un centinaio di eventi, 6 palchi, 72 ore di diretta radio in streaming grazie a Radio StazioneRulli, una cinquantina di auto storiche e lambrette e 405 persone al pranzo di beneficenza organizzato in via Mazzini (il ricavato contribuirà all’acquisto di un ambulanza per la Croce Rossa).