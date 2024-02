Evento per i 100 anni di Attilio Cassinelli

L’Illustratore Attilio (al secolo Attilio Cassinelli) ha raggiunto i 100 anni e continua tuttora a disegnare: per celebrare il traguardo la biblioteca per ragazzi ’Il falco magico’ propone alcuni appuntamenti a lui dedicati, in collaborazione con la figlia Alessandra. Sabato 10 febbraio alle ore 10.30, all’Auditorium Loria, si svolgerà ’Attenti al lupo!’ un incontro rivolto a genitori, educatori, insegnanti e curiosi, in cui Alessandra Cassinelli condurrà il pubblico nei boschi delle fiabe per raccontare il lungo percorso creativo del padre.