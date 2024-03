"Evento su Mariupol, giusto revocare la sala"

L’iniziativa su Mariupol "sarebbe stata una manifestazione di aperto sostegno alla guerra d’invasione intrapresa dalla Russia nei confronti dell’Ucraina. Lo si è capito quando sono stati resi noti dettagli e temi dell’appuntamento, non tutti esplicitati al momento della richiesta di utilizzo della sala civica di via Viterbo, ed è questo il motivo della revoca della concessione da parte del Comune di Modena, perché sarebbe stata un’iniziativa palesemente in contrasto con lo Statuto comunale e la Costituzione italiana". Lo ha spiegato in Consiglio comunale l’assessora Carmen Sagliano che ha affermato: "E’ prerogativa imprescindibile per l’Amministrazione comunale salvaguardare il rispetto di tutti i valori sanciti dalla Costituzione italiana e dello Statuto comunale. Rispetto che, in quanto fondamentale, viene previsto anche nelle richieste di uso a pagamento delle sale civiche, da sottoscrivere da parte dei richiedenti. In particolare, l’assessora ha chiarito che alla data di presentazione della richiesta di utilizzo della sala, in novembre, non erano noti all’ente tutti i dettagli dell’evento né, quindi, gli orientamenti sugli argomenti trattati".