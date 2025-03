Ex Alcatraz, il mistero : "Riqualificazione fantasma: l’ex sindaco deve spiegare"

"A tutt’oggi non è stato depositato alcun progetto di riqualificazione del

complesso immobiliare, né istanze di riqualificazione predisposte dalla proprietà e depositate presso l’amministrazione che abbiano attinenza con i rendering pubblicizzati dedicati all’edificio del cosiddetto ’Direzionale Manfredini’". L’assessora Carla Ferrari ha risposto così a un specifica interrogazione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò sull’ex Alcatraz. "Continua il mistero del ‘Direzionale Manfredini’ – attacca Pulitanò – una delle più grandi vergogne della storia recente di Modena di cui l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli dovrebbe rendere conto dopo l’approccio a dir poco fumoso tenuto negli anni in cui ha governato la città". L’ex sindaco "dovrebbe spiegare con quale criterio ha deciso di caldeggiare un acquirente del famigerato complesso immobiliare, un gruppo di imprenditori modenesi illuminati, che avrebbero sicuramente realizzato un’opera di risanamento faraonica, con tanto di eliporto, rispetto ad un altro che aveva già in pancia 4 milioni di fondi e il progetto di uno studentato".

Fratelli d’Italia si chiede "come mai la società di gestione dell’ immobile, Numeria, dopo anni di trattative, abbia scartato senza dare motivazioni l’offerta del gruppo che aveva già sviluppato il progetto di riqualificazione che prevedeva la realizzazione di uno studentato con 200 alloggi e per il quale aveva già ottenuto la idoneità nel bando del ministero dell’Università e Ricerca ottenendo un contributo di 4 milioni di euro a fondo perduto, operazione eccezionale che avrebbe dato una concreta risposta alla domanda di alloggi per gli universitari".

Come mai, prosegue Pulitanò, "il 3 marzo 2024 è stata comunicata la rinuncia definitiva al progetto dello studentato e il 6 marzo Muzzarelli ha annunciato in pompa magna l’accettazione di una proposta di acquisto che si è poi concretizzata solamente in data 3 dicembre 2024 con atto notarile in favore di Namira SGRpA, casualmente solo venti giorni dopo che io avevo denunciato a mezzo stampa l’assenza di una compravendita?".

L’operazione consiste nella sostituzione della società di gestione Numeria con l’attuale società di gestione Namira, a costo zero e senza che i debiti verso il Comune del complesso immobiliare siano stati rimborsati.

Nonostante "i proclami e le dichiarazioni di intenti, Modena Life non ha ancora presentato nessun progetto e non ha ancora aperto nessun cantiere, contrariamente a quanto voglia far credere", osserva il vice capogruppo di Fd’I. A seguito dell’incontro di fine gennaio 2025 tra Namira e il Comune, "è stata presentata una CILA tardiva dopo l’inizio dei lavori, pochi giorni dopo il Comune ha proceduto alla comunicazione di controllo della pratica, trasmettendo sei giorni più tardi l’ordine di sospendere i lavori e di procedere all’integrazione della pratica entro 30 giorni", ha specificato Pulitanò. "Parlare di lavori potrebbe indurre poi in errore e far pensare all’inizio di un cantiere vero e proprio. In realtà il Comune specifica che gli interventi presentati sono di ‘manutenzione straordinaria senza cambio d’uso’ e ‘demolizione parziale (tettoie)’, azioni riconducibili a manutenzione dello stato di fatto che non si configurano come ‘progetto di riqualificazione’ né come ‘istanze di riqualificazione". Inoltre, "il ‘Direzionale Manfredini’ è gravato da un debito di Imu/Tasi nei confronti del Comune di circa 3 milioni di euro. Come e quando Modena Life, che ancora non sa nemmeno cosa fare dell’immobile, intende estinguere il debito comprato dalla vecchia gestione? La città sta per vivere una ennesima speculazione a danno della comunità?".

g.a.