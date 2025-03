"Ex Alcatraz, maquillage politico"

"Muzzarelli fa la solita confusione. Una cosa è qualche lavoro che è stato fatto (tra l’altro richiesto proprio dal Comune) per mettere in sicurezza la struttura (evitando il degrado) ed evitare l’ulteriore ammaloramento della struttura, altra cosa è presentare un progetto chiaro per rigenerare la struttura e capire bene quali siano i canali di finanziamento e se siano totalmente trasparenti". Il capogruppo della Lega Giovanni Bertoldi critica la riflessione dell’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli sul futuro del direzione Manfredini pubblicata ieri. "Per quanto ne so, non è arrivato ancora nessun progetto al Comune. Muzzarelli fece la boutade propagandistica in campagna elettorale, facendo credere che fosse tutto definito, ma non era così. Oggi tutto quello che abbiamo è qualche immagine di ipotesi estetica fatta al computer dell’edificio rigenerato, senza capirne il contenuto. Una semplice operazione di maquillage politico senza sostanza, nella tradizione della sinistra modenese".