Ex Amcm, centrodestra all’attacco: "Agevolare i residenti nella sosta e garantire una percentuale di posti"

"E’ tempo che l’amministrazione smetta di pensare solo a Modena Parcheggi e alla Coop e pensi anche a chi vive nei pressi dell’area ex Amcm garantendo loro una percentuale di posti gratuiti e liberi rispetto ai tanti a pagamento in più e crei le condizioni affinché il nuovo parcheggio interrato a pagamento possa essere utilizzato a condizioni agevolate ai residenti della zona di via Peretti e Carlo Sigonio". Il centrodestra, per voce di Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, torna sul tema posti auto nell’area in via di recupero. "Da parte dell’amministrazione servono garanzie e massima trasparenza, quanto meno per fare in modo che la trasformazione dell’area ex Amcm si trasformi in opportunità e non in ulteriore danno. Per questo depositerò nelle prossime ore una interrogazione per sapere quali risposte l’amministrazione intenda dare ai cittadini che chiedono un intervento chiarificatore e risolutivo della difficile situazione in atto, a partire dalla richiesta di mini abbonamenti per la sosta. La logica che Modena Parcheggi venga prima dei residenti va invertita. Da parte nostra chiediamo una programmazione chiara sull’utilizzo del nuovo parcheggio, e sulla garanzia di una percentuale di posti auto di superficie liberi e gratuiti, soprattutto in vista delle nuove costruzioni che nasceranno nella zona, tra cui il supermercato e le tre palazzine residenziali che aumenteranno il traffico in zona".

Ad avanzare la richiesta con una mozione appena depositata è la capogruppo Fdi Elisa Rossini. "Ricordo che nel comparto ex Amcm è previsto da un lato un parcheggio seminterrato con capienza complessiva di 248 posti auto, dei quali 112 classificati come pertinenziali per i quali Coop Alleanza 3.0 risulta promissaria acquirente, dall’altro la realizzazione di ulteriori 105 posti auto a raso assoggettati ad uso pubblico – afferma Elisa Rossini –. La delibera di giunta del 25 luglio prevede per la sosta a raso una tariffazione oraria equivalente a quella applicata alla limitrofa zona tariffaria Margini esterni (0,70 euro), con la possibilità di accedere agli abbonamenti per i residenti della stessa zona ex Amcm con le medesime modalità e tariffe delle altre zone tariffarie. Ricordo anche che l’articolo 7 del codice della strada prevede che “qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione debba riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Alla luce di tutto questo e considerato che nelle immediate vicinanze dell’area ex Amcm si trovano edifici residenziali non dotati di garage e che nella zona ex Amcm il parcheggio era dal 2017 completamente gratuito, chiediamo al sindaco Muzzarelli di garantire nel comparto ex Amcm una quota di parcheggi gratuiti".