Ex Amcm, centrodestra critico: "Privilegi per la Coop in arrivo. Spariti i parcheggi gratuiti"

Ex Amcm, il centrodestra non partecipa alla festa per l’inaugurazione dell’area riqualificata. Tante le cose che non condividono, dai privilegi al futuro supermarket targato coop alla scomparsa dei parcheggi gratuiti.

"Le modalità per garantire l’uso pubblico di tutti i parcheggi del comparto – dice il capogruppo Fdi Elisa Rossini – ovvero degli stalli a raso e del parcheggio seminterrato nel suo complesso, hanno come conseguenza che il supermercato Coop che si troverà nell’area ex Amcm potrà usufruire di parcheggi comodi per la propria clientela che potrà non pagare per il parcheggio della propria auto. E’ quindi evidente che quel supermercato Coop si trova in una situazione privilegiata con riferimento all’accessibilità rispetto, in particolare, ai commercianti del vicino centro storico, creando una disparità di trattamento tra la grande distribuzione e i piccoli commercianti".

Sulla stessa linea il capogruppo di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi: "Sotto il nome Parco della creatività non c’è nulla di creativo se non un danno al centro storico e un vantaggio per il supermercato che si insedierà all’ex Amcm, grande classico della politica modenese degli ultimi 30 anni spacciato per sviluppo. Nell’area dell’ex Amcm non si aggiunge nulla a ciò che in campo culturale già c’era, come il teatro delle Passioni, ma si toglie tanto a ciò che la città avrebbe meritato, ovvero un’area al servizio del centro storico e dei residenti della zona. A questo va aggiunto il danno economico per il comune e il disagio per i cittadini provocati da una gestione (quella si creativa), nella gestione dei parcheggi. Non si capiscono le ragioni per le quali la giunta abbia scelto di trasformare a pagamento tutti i parcheggi disponibili in un’area che rappresentava un servizio per chi vive e lavora in centro storico, affidarli totalmente in gestione a Modena parcheggi e accordarsi poi con Coop per aprire ad una gestione potremmo dire privata nell’utilizzo di spazi sosta pubblici. Ancora una volta due pesi e due misure nei confronti del commercio del centro storico? Pare proprio di si".

Anche la Lega critica il progetto del Comune: "Parate e celebrazioni per nascondere i problemi. Quasi voler mettere la polvere sotto il tappeto, per non farla vedere e proseguire a dare un’immagine della città da tutto bene, da tutto a posto Anche se ormai quel che il tappeto ricopre è una montagna di polvere-problemi visibile a distanza di chilometri. Questa è stata la celebrazione in pompa magna del nuovo polo culturale – sottolinea il gruppo leghista – con la solita autoreferenzialità che guarda in alto dimenticandosi di chi sta in basso: i cittadini tutti. Il nostro auspicio è che possa essere realmente al servizio della città e della comunità, e non che dietro a tante belle parole non ci siano i soliti regali per i soliti, come già emerso. Ma al di là di questo tutto il clamore fatto sposta l’attenzione solo per pochi attimi da quelli che sono i veri problemi, che anziché essere risolti continuano ad aggravarsi: sicurezza, criminalità, immigrazione mal gestita, viabilità (non passa giorno che la rete viaria cottadina sia in tilt...), raccolta rifiuti al disastro... E ci fermiamo qua. Ma loro festeggiano e si autocelebrano, quando è la medesima realtà delle cose a condannarli col loro operato".

Roberto Grimaldi