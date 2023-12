"Ex Amcm già in stato di abbandono"

"Modena non si meritava l’ennesimo taglio del nastro pre elettorale in una zona che da anni attende di essere riqualificata" dice Elisa Rossini consigliere comunale di Fratelli d’Italia che interviene sulla zona ex Amcm inaugurata prima del suo completamento due mesi fa dal sindaco Muzzarelli.

"La zona ex Amcm appare già in stato di abbandono. Una desolata colata di cemento con alcune striminzite aiuole ora soffocate dai cantieri che ancora predominano la zona. Scheletri di bicicletta, i soliti monopattini usa e getta, scritte sui muri di cemento appena alzati. Questo è quello che si presenta agli occhi di chi si trova ad attraversare la zona – continua Elisa Rossini – E il parcheggio sotterraneo vuoto segno del fallimento del tanto sbandierato e promesso ripristino dei parcheggi ad uso dei residenti e di chi lavora in particolare in centro storico. Parcheggi che, ricordiamolo, dal 2017 erano gratuiti e prima erano accessibili con 2 euro al giorno".

"Chiamare questo luogo desolato e cementificato ’Parco della creatività’ non è altro che una beffa ai danni dei cittadini -continua la consigliera di Fd’I – L’unico elemento creativo che è visibile è la scritta ’occupare è giusto’ che campeggia su un muro grigio che si erge su pavimento grigio a cui si accede accolti da un albero nero e senza foglie. Lo specchio della visione che la giunta ha della città. Così come l’unico elemento verde è dato da aiuole soffocate dai cantieri e sacrificate sull’altare di chi ha troppa fretta di tagliare nastri inaugurali e l’unico elemento di mobilità sostenibile è rappresentato da una bicicletta e da un monopattino abbandonati".

"E’ questa la città ’green sana e antifragile’ di cui si parla nel piano urbanistico generale approvato nel corso di questa consigliatura?", chiede Elisa Rossini