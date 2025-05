Ex Amcm, il caso Teatro delle Passioni: "In mostra riferimenti solo ai filobus. Dispiace si parli di dimenticanza"

"Parlavamo solo di tram e di filobus, per questo non abbiamo inserito il Teatro delle Passioni". Dopo le polemiche seguite al pannello della discordia che ha fatto infuriare il mondo della cultura modenese (la storia si interrompe al 1980 e nel cartello ora rimosso veniva spiegato che ’l’edificio è stato progressivamente abbandonato’), a motivare l’accaduto è Rolando Montanini, esperto fotografo e videomaker, nonché direttore creativo del progetto della mostra ’Memorie in transito’ che racconta l’evoluzione degli edifici ex Amcm attraverso documenti, racconti e testimonianze dirette di ex dipendenti: "Come spiegato nell’infografica all’inizio, la mostra vuole raccontare la storia dei trasporti urbani dal 1880 fino agli anni 80 quando i filobus vengono dismessi e la sede di via Sigonio viene pian piano abbandonata: dai tram a cavalli fino al 1912, al tram elettrico fino al 1950, per finire con i filobus. Il nostro racconto si interrompe in quegli anni, con la fine dell’Amcm, anzi anche un po’ prima, come si può verificare dalle date sulle didascalie delle foto".

Tutto ciò che è successo dopo, prosegue Montanini, "non era un tema del nostro progetto. Infatti io ho intervistato ex dipendenti dell’Amcm. Per questo in quel pannello riassuntivo non abbiamo pensato di citare Il Teatro". Semplificando: "Noi abbiamo parlato di mele e ci si chiede perché non abbiamo detto niente sulle pere. Abbiamo sbagliato? Forse. Ma ci dispiace soprattutto che questa omissione sia stata interpretata come una ’cancellazione’ di una così importante istituzione della cultura modenese. Ho cercato di spiegare il nostro punto di vista, ma capisco che ci possono essere anche prospettive diverse". Per questo, conclude l’artista, "confesso che per noi aggiungere che il Teatro delle Passioni ha rappresentato per anni l’unica valida attività in quell’area, portando avanti il teatro contemporaneo, sperimentale e d’avanguardia, non è assolutamente un problema. Però credo anche che la storia del Teatro delle Passioni meriterebbe un approfondimento ben più importante che due o tre righe in un pannello cronologico".

Sulla vicenda ha scritto un post su Facebook anche Alessandro Medici, direttore della Comunicazione di Coop Alleanza 3.0: "La mostra documenta la storia dei trasporti cittadini (dal tram a cavallo, al tram elettrico, al filobus) dal 1880 fino agli anni ’80 quando i filobus vengono dismessi e la sede di via Sigonio viene pian piano abbandonata. Il racconto si interrompe in quegli anni. In un pannello che sintetizza la storia dell’area, tra i riferimenti presenti non si cita il Teatro delle Passioni, che un tempo sorgeva lì. È stato un errore. La mostra si concentra su altri snodi narrativi, e certo non intende sminuire l’importanza di quel presidio culturale e storico per chi, come me, a Modena è nato e vive tuttora. Dispiace che una omissione diventi così rapidamente oggetto di strumentalizzazioni diverse, con toni che, più che a una riflessione, somigliano ai linguaggi della provocazione tipica dei social".

Coop, aggiunge Medici, "è una cooperativa che ascolta, aperta e accessibile. È bastata una segnalazione: il pannello ora è aggiornato, come era giusto fare, e presto sarà riallestito. Ringrazio il gruppo di lavoro che ha curato l’allestimento con passione. E ribadisco con convinzione: Coop non è solo un supermercato. È una promessa che in quel luogo la cultura, la cittadinanza, l’ascolto resteranno sempre centrali".