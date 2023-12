Ex Amcm, ora la sosta costa meno. Fd’I: "Dietrofront elettorale"

Da alcuni giorni al parcheggio seminterrato del Parco della Creatività (ex Amcm) è possibile sostare gratuitamente di notte, in pausa pranzo e nei giorni festivi, mentre negli altri orari, per lasciare l’auto nella struttura il costo si è ridotto a 70 centesimi di euro all’ora. La giunta comunale ha deliberato di uniformare alla zona tariffaria ’margini esterni’ anche la sosta nel parcheggio del Parco della Creatività, così come già previsto per i parcheggi a raso del comparto. Il provvedimento sarà applicato per un periodo transitorio, in attesa del completamento del comparto, periodo stimato in 18 mesi, in risposta alla richiesta pervenute dai residenti di posti auto maggiormente accessibili. L’iniziativa si aggiunge agli altri interventi previsti per garantire la sicurezza nell’area, soprattutto in questa fase in cui è presente il cantiere delle aree private del comparto. Nel dettaglio, invece della precedente tariffa equiparata al Parcheggio del centro (1,40 euro dalle 8 alle 20 e 0,50 euro dalle 20 alle 8), così come per tutta la zona ’margini esterni’, la sosta in struttura sarà a pagamento a 0,70 euro all’ora dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 20, mentre sarà gratuita tra le 13 e le 14.30 e dalle 20 alle 8, oltre che nei giorni festivi. In merito alle modifiche è intervenuto il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò: "Apprendiamo che per l’ennesima volta la giunta Muzzarelli ha deciso di fare retromarcia su una questione centrale e che Fratelli d’Italia aveva da tempo già stigmatizzato e contrastato. E’ un vero e proprio dietrofront che puzza molto di campagna elettorale, da parte di una maggioranza miope che continua ad amministrare la città senza alcuno sguardo di insieme. Da molto tempo prima dell’inaugurazione in pompa magna effettuato da Muzzarelli, Fratelli d’Italia aveva chiesto una revisione della tariffazione e della nuova modalità di sosta, chiedendo di prevedere che ai residenti e ai lavoratori fossero destinati degli spazi gratuiti o, quantomeno, con forme di abbonamento a prezzo calmierato".