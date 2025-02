Ex Bellco, il compratore è un gruppo internazionale

Vertenza Bellco verso l’epilogo. Una nota della proprietà Mozarc ha confermato ieri di avere selezionato il raggruppamento sino-svedese NorrDia/Tian Yi Medical, azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie mediche e quotata in borsa, per l’acquisizione delle sue attività nel settore acuto dello stabilimento Mirandola (Linea 1 e Linea 2, proprietà intellettuale e registrazioni). "L’offerta di NorrDia/Tian Yi Medical - chiariscono dalla azienda - è la più in linea con i criteri stabiliti la scorsa estate insieme al governo regionale e nazionale, dai comitati aziendali e dai sindacati, poiché risponde a solidità finanziaria E della strategia aziendale, capacità di assorbimento e soluzioni per tutti i dipendenti interessati, tempistica di realizzazione. Riteniamo che questa proposta sia nell’interesse dei dipendenti e della comunità di Mirandola". La vicenda, però, non è ancora al capitolo finale in quanto la vendita degli asset produttivi e i tempi dei passaggi di proprietà e reindustrializzazione del sito implicano il ricorso ad accordi per la definizione degli ammortizzatori sociali da garantire ai lavoratori e altre autorizzazioni. NorrDia/Tian da subito assumerebbe 81 lavoratori che diventeranno 25 in due anni secondo il piano industriale che prevede di sviluppare e far crescere il sito di Mirandola come uno dei principali centri operativi e di ingegneria all’interno della propria struttura globale, concentrandosi sulla cura renale nei contesti acuto e cronico e ritiene di poter produrre questi prodotti con una buona sostenibilità economica. Una piccola quota di 18 lavoratori, invece, confluiranno nella Ricerca e Sviluppo di Mozarc e dovranno essere incentivate una quindicina di uscite volontarie. Dei 240 lavoratori e lavoratrici rimasti, rispetto ai 300 che si volevano licenziare il 12 giungo 2024, 30 verranno rioccupati in Livanova già dal secondo quadrimestre di quest’anno e 94 passeranno a Eurosets, che ne assumerà 26 già nel terzo trimestre 2024 e i restanti nel 2026.

"NorrDia/Tian Yi Medical - afferma Ven Manda, CEO di Mozarc Medical - fornisce solide strategie finanziarie e commerciali che assicurano il futuro successo del sito. Vorrei ringraziare i funzionari governativi, la Regione Emilia-Romagna, i rappresentanti sindacali e i comitati aziendali per il lavoro svolto insieme". Soddisfazione è espressa dalla sindaca di Mirandola Letizia Budri. "Ora confidiamo che l’approccio pragmatico e lo spirito di collaborazione, che abbiamo visto in questi mesi al tavolo del Mimit, continuino anche per la definizione di un Piano sociale che dIA le migliori garanzie ai lavoratori della Bellco".

Alberto Greco