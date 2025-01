Ex Bellco, stamattina la presentazione delle offerte d’acquisto

Questa mattina alle ore 11 è convocato, a Roma, il tavolo del Mimit (ministero delle imprese e del made in Italy) sulla crisi della Mozarc Medical, ex Bellco, di Mirandola. A Palazzo Piacentini verranno illustrate ai sindacati le offerte in campo per l’acquisto dell’azienda, un’operazione che dovrebbe dare continuità e salvaguardare i posti di lavoro.

A quanto trapela da fonti vicine al dossier, le proposte più credibili sarebbero tre. Una, presentata da un consorzio composto da un’azienda cinese e una svedese, prevederebbe un assorbimento dell’occupazione inferiore al 50%, da integrare però con collocamenti nella vicina Eurosets e con una collaborazione con Livanova che verrebbe a fare alcune lavorazioni nello stabilimento Bellco.

La seconda proposta è quella di una cordata di imprenditori che vede in campo l’ex ad di Medtronic e di Bellco Luciano Frattini. Il piano prevederebbe di assorbire tutta l’occupazione anche se nell’arco di qualche anno, con l’idea di una forte crescita dei ricavi.

Una terza azienda rileverebbe la linea 1 (la più redditizia) e implementerebbe una parziale reindustrializzazione dello stabilimento per produrre batterie. Sembra essersi allontanata invece l’ipotesi che a rilevare la Bellco possa essere il gruppo bresciano Camozzi.