Ex Benfra, la polemica: "Degrado intollerabile, denunce inascoltate"

Modena, 25 agosto 2025 – "Il sottopasso ex Benfra, a due passi dal museo Enzo Ferrari, simbolo internazionale della nostra città, è ormai terra di nessuno: bivacchi, sporcizia, urla notturne, consumo di alcolici e droga". A intervenire, dopo le polemiche dei residenti, è Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere regionale in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. "Un quadro indegno di Modena – sottolinea l’esponente di Fd’I, rilanciando l’allarme del quartiere –, che mette a rischio l’incolumità dei cittadini e offende l’immagine turistica del nostro territorio e che rappresenta l’ennesima e gravissima prova del totale fallimento delle politiche sulla sicurezza dell’assessore Camporota".

La situazione di degrado vicino al Mef, che si trascina da tempo, torna a sollevare polemiche infatti sulla gestione sicurezza da parte dell’amministrazione.

"È inaccettabile – prosegue Pulitanò – che famiglie, lavoratori e turisti debbano avere paura di attraversare un sottopasso. La realtà, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: degrado, microcriminalità e totale assenza di controllo. Occorre una politica di sicurezza seria, fatta di presidi costanti delle forze dell’ordine, videosorveglianza efficace e interventi rapidi contro chi trasforma un luogo pubblico in un dormitorio abusivo o in una zona franca per lo spaccio".

"Questa maggioranza che governa la città – l’affondo di Pulitanò – ha fallito nuovamente e la verità è che questa sinistra è incapace di trovare soluzioni e ha abbandonato interi quartieri lasciando che persino l’area attorno al Museo Ferrari, biglietto da visita di Modena nel mondo, diventasse invivibile. Un fallimento amministrativo e politico che biasimiamo con forza".

Pulitanò fa presente come Fd’I avesse già sollevato il tema: "Nei mesi scorsi Fratelli d’Italia in consiglio comunale aveva chiesto che la giunta si impegnasse a ristabilire sicurezza, decoro e ordine pubblico in quella zona presentando le proprie proposte che prevedevano anche la predisposizione di un bando per la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali. Anche in quel caso la sinistra ha dipinto una Modena che non esiste nascondendo la polvere sotto il tappeto e annunciando una serie di iniziative che ancora stiamo aspettando. Mentre i Giardini Ducali sono ancora un luogo non sicuro, e tutta la zona di via Piave e dintorni versa in uno stato di decoro e di sicurezza intollerabili", ricorda inoltre Pulitanò.

Fratelli d’Italia annuncia battaglia nelle sedi istituzionali: "Chiederemo con un’interrogazione cosa la giunta abbia intenzione di fare per risolvere questa situazione da sempre ignorata dalla maggioranza che da anni denunciamo fuori e dentro le istituzioni – conclude Pulitanò –. Modena non può più essere ostaggio di degrado e insicurezza. I modenesi meritano una città sicura, pulita e accogliente, non l’immobolismo a cui assistiamo a causa di un’assessore alla sicurezza latitante".

r.m.