’Ex Bigattara’ area sequestrata

Primo esemplare sequestro in provincia di terreni abbandonati e sottratti questa volta a quella che si può considerare la "mafia" della inciviltà, quei cittadini usi ad optare per l’abbandono sconsiderato dei rifiuti. A Finale lunedì scorso i carabinieri forestali di Mirandola hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo di urgenza, emesso dalla Procura, riguardante le aree dell’ex ’bigattara’, terreni dove un tempo venivano allevati lombrichi abbandonati da anni, in via Redena Cremonine, in prossimità dell’Oasi Le Meleghine. Qui da tempo venivano conferiti in modo illecito rifiuti di ogni genere con grave pericolo per la salute pubblica. "Le due aree sotto sequestro – dice il sindaco Claudio Poletti – e ciò scongiura il conferimento abusivo".

al. gre.