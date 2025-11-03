Ex Bugatti abbandonata al degrado. L’architetto che progettò la fabbrica: "Tutele negate, istituzioni miopi"

Architetto Giampaolo Benedini, come è nata la ‘Fabbrica blu’?

"Su incarico dell’allora presidente Artioli, mi è stato chiesto di realizzare uno stabilimento ‘unico’, che rispecchiasse lo spirito che si respirava all’interno. Le automobili francesi da corsa erano blu, e l’immagine della carrozzeria di metallo che volevo dare era quella. Il blu. Inoltre, ho lasciato ampio spazio alle vetrate perché ci fosse all’interno della fabbrica la massima luminosità possibile, senza i ‘disagi’ dei raggi del sole. La sensazione doveva essere quella di trovarsi all’aperto, pur essendo all’interno di uno stabilimento. Ho anche fatto di tutto perché fosse rispettato in ogni dettaglio il contemporaneo sviluppo dell’automotive. Abbiamo prodotto la EB110, macchina da record, e anche il modello Super Sport, nonché la EB112 berlina".

Ma dopo cinque anni la fabbrica ha chiuso…

"Qualcosa non è andato per il verso giusto, e questo ha portato all’improvvisa e imprevista chiusura dello stabilimento. Tante sono state le illazioni sulle cause, ma ora è anche inutile sondare il perché. Sono tantissimi gli entusiasti che ricordano con affetto quello che abbiamo fatto, a partire dagli stessi lavoratori che a loro dire ‘vivevano un sogno’. Ma dall’altra parte vi erano anche le critiche di coloro che hanno minimizzato quello che era stato fatto per l’automobile, sia a livello di prestazioni che di valore sul mercato".

Il suo gioiello architettonico è rimasto comunque visitabile fino a pochi anni fa...

"Grazie al preziosissimo lavoro e impegno della famiglia di Ezio Pavesi, che per trent’anni ha custodito quel luogo, aprendolo a migliaia di visitatori di nicchia e non solo, e preservandone il cuore pulsante".

Lei ha presentato una richiesta di tutela?

"Con la vendita all’investitore Adrien Labi, a fine 2021, è iniziato il declino. Aveva annunciato un progetto di riqualificazione, ma in Francia Labi è coinvolto in pesanti vicende giudiziarie e, a causa di tali problemi, i lavori si sono fermati. Lo stabilimento è stato abbandonato senza custodia: cancelli aperti, assenza di vigilanza, nessun controllo sugli accessi. Per questo nel 2022, per proteggere il sito dal rischio di interventi distruttivi, ho presentato al Ministero della Cultura una domanda per il riconoscimento del carattere artistico del complesso. Ma è stato espresso parere negativo e la fabbrica è rimasta così senza alcuna tutela, nonostante l’evidente interesse storico, architettonico, culturale e industriale, riconosciuto da tutti. C’è stata una miopia delle istituzioni".

Potrebbe esserci ora un diverso orientamento?

"Sono scettico, ormai la partita è persa. Gli interventi di recupero richiederebbero un investimento molto oneroso".